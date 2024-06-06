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Enez'de dut ağacından düşen kadın öldü
Edirne Enez’de meydana gelen olayda dut ağacından düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM 06.06.2024, 09:21
Edirne Enez’de meydana gelen olayda dut ağacından düşen kadın hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez'de dut ağacından düşen yaşlı kadın öldü.
Alınan bilgiye göre Enez Yeni Mahallede ikamet eden Mehmet Işık'ın eşi, 70 yaşındaki Mümine Işık, evinin önünde bulunan dut ağacına çıkarak dut toplamak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Işık, yere düştü. Ağır yaralanan kadın, önce Enez'e sonra da Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İki gün yaşam savaşı veren Mümine Işık, vefat etti.
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