Enez'de 29 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörleri yakalamak için Edirne İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Karaincirli köyü sahil yolunda yaptıkları devriye faaliyeti sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 29 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.

Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler, kimlik kontrolleri ve sağlık taramalarının ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine iade edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.