Enez Belediye Başkanı kaza geçirdi

Edirne'de Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, trafik kazası geçirdi.Erdoğan DEMİR - Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Keşan-İpsala karoyolunda makam aracı ile geçirdiği kazada yaralandı.

Baran Çelik yönetimindeki 22 EN 121 plakalı makam aracı Keşan-İpsala istikametinde seyrederken, Esetçe Köyü yakınlarında yola çıkmaya 22 DP 209 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün arka tekerleği yerinden koparken, makam aracında da büyük hasar oluştu. Çelik’in de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Başkan Günenç’in sağlık durumunun iyi olduğu ve akşam saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada kazada yaralanan traktör sürücüsünün de kaldırıldığı hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.