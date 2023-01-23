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Endişeye mahal yok... Sapanca Gölü’nün seviyesi iyi!

GÜNDEM 23.01.2023, 13:07
Endişeye mahal yok... Sapanca Gölü’nün seviyesi iyi!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü doğru su politikaları ve hayata geçirdiği örnek projelerle mevsim normallerinin çok altında olan yağışlara rağmen Sapanca Gölü’nün seviyesinin endişe edilecek durumda olmadığını açıkladı. Son verilere göre doluluk oranının geçmiş yılların üzerinde.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), beklenen yağışların gelmemesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından kaynaklı olarak şehrin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü’nün seviyesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yürütülen doğru su politikaları ve hayata geçirilen örnek projeler sayesinde göl seviyesindeki azalmanın endişe edilecek düzeyde olmadığı açıklanırken, şehrin dört bir yanında yürütülen sondaj çalışmaları sayesinde yeni içme suyu kaynakları ile Sapanca Gölü’nün desteklendiği söylendi.

Son veriler ile 30.94 seviyesinde olan gölün önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar ve yeni kaynaklardan elde edilen sular ile kısa süre içerisinde çekilen seviyelerin üstüne çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şehrin içme suyu kaynakları için sevindirici bir haber geldi.

Yapılan açıklamada 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığının düşmeye başlayacağı ve Ocak ayının sonuna kadar yağışların yağmur şeklinde devam edeceği ifade edildi. Beklenen yağışların Şubat ayında hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle beraber kar yağışına çevireceği de bildirildi.

YERALTI KAYNAKLARI İLE SAPANCA GÖLÜ DESTEKLENDİ

2022 yılı içerisinde açılan su kuyuları ve buradan elde edilen içilebilir sular sayesinde Sapanca Gölü, uzun süredir yağış almamasına rağmen geçtiğimiz yılların ortalamasının üzerinde olduğu söylendi. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3 bin 500 metre delgi çalışması ile elde edilen 120 lt/sn içme suyu ile Sapanca Gölü’ne alternatif kaynaklar oluşturuldu. 2023 yılının başında da hızla başlayan çalışmalar doğrultusunda yeni su kuyularının hayata geçirilmesi ile beraber Sakarya gelecek yıllarda dahi içme suyu sorunu yaşamayacak.

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