Encümende tarihi geçmiş ürünlere ceza

Kocaeli Büyükşehir Encümen toplantısında son kullanma tarihi geçen ürün satışı yapan marketlere kesilen toplam 20 bin 520 TL ceza onaylandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayının dördüncü encümen toplantısında Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketler için kesilen 10 ayrı şubeye 10 adet ceza onaya sunuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen 20 bin 520 TL ceza encümenden geçti.

SCOOTER VE MOTOSİKLET BAŞINA CEZA

Encümende ayrıca İzmit Cumhuriyet Bulvarına uygunsuz park edilen scooter ve benzeri motosikletlere vatandaşın yolunun kapanması gerekçesiyle zabıta tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesince idari yaptırım cezası olarak araç başına 2 bin 52 TL ceza kesildi. Büyükşehir Encümen toplantısında vatandaşın sağlığını bozacak ve huzurunu kaçıracak olaylara karşı tedbir alınması doğrultusunda her türlü yaptırımın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çekildi.