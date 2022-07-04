ENAG: Yüzde 175,55... TÜİK: Yüzde 78,62!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre ise enflasyon yüzde 78,62'ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıkladı. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en düşük aylık artış yüzde 0,8 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde gerçekleşti.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1543840460162097159

TÜİK YÜZDE 78,62 DEDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamları da belli oldu.

TÜİK verilerine göre Haziran ayında enflasyon yüzde 78,62'ye yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 4,95 olarak gerçekleşti.

Bu, enflasyon oranının yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran olarak değerlendirildi.