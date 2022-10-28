En yeni askerli lastikler SAHA Expo'da sergilendi

Petlas, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2022'de en yeni askeri lastiklerini sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de lastik sektöründe birçok ilki teknoloji transferi olmadan, kendi potansiyeliyle üretmeyi başaran Petlas, askeri hava ve kara araçları için ürettiği lastikleri SAHA EXPO, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıttı.

Şirket, TAİ’nin geliştirdiği Milli Savaş Uçağı MMU ve Hürkuş, Bayraktar’ın ürettiği Akıncı ve TB2 SİHA’ların lastiklerinin yanı sıra BMC'nin Tulga ve FNSS'in PARS 4x4 STA ile ÖMTTZA 6x6, 8x8 zırhlı araç lastiklerini de ziyaretçilerle buluşturdu.

Sanayi Bakanı Mustafa Varank da Petlas stantını ziyaret ederek askeri kara ve hava araçlarının yerlileştirilmesine katkılarından dolayı Petlas’a teşekkür etti.

Petlas Kamu Satış ve İhale Müdürü Ümit Berber, SAHA EXPO'ya yönelik yaptığı değerlendirmede, fuarın Türkiye açısından anlamının oldukça büyük olduğuna dikkati çekerek, "Dünya savunma sanayi temsilcileri Türkiye’de ağırlanıyor. Biz de alanımızda oyun değiştiren yerli teknolojiyle tasarladığımız yenilikçi ürünlerimizi sergiledik. Petlas olarak böyle önemli bir fuarda yer almanın ve yerli teknolojimizi tanıtmanın sektöre olan katkılarımızı ortaya koyacağına inanıyoruz" dedi.