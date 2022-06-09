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En özel Cemre şampiyonluğa düştü

GÜNDEM 09.06.2022, 16:52
En özel Cemre şampiyonluğa düştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, küçük yaşına rağmen pek çok başarıyı sığdırarak madalyalar kazanan görme engelli yüzücü Cemre Ateş’i makamında kabul etti. Büyükkılıç, “Maşallah madalya bırakmamış almış” dediği özel sporcu Ateş’i tebrik ederek gereken her türlü desteğin verileceğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, görme engelliler kategorisinde Avrupa’ya ilk giden ve madalya alan, bugüne kadar da 35 madalya sahibi olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yüzücülerinden Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Cemre Ateş’i makamında kabul etti. 

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yüzücü Ateş için “Tebrik üzerine tebrik diyorum” şeklinde durumu ifade ederek, “Cemre’yi biz tebrik ediyoruz, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ailesine, fırsat verilince neler yapılacağını göstermeye vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Maşallah madalya bırakmamış almış. Bize hiç kalmamış yani. Ayrıca Almanya’dan da almış derken, ben tebrik üzerine tebrik diyorum. Sayın Genel Müdürümüz ne gerekiyorsa desteğini sürdürecek” diye konuştu.

Geçirdiği hastalık ve yaşadığı zorluklar ile görme engeline rağmen kısa hayatına büyük başarılar sığdıran yüzücü Ateş, 6 yaşında hobi olarak başladığı yüzme hayatına, 2014 yılında ise yaz spor okullarında hocasının keşfetmesiyle profesyonel bir yüzücü olarak devam etti. Türkiye’deki yarışmalarda 34 altın, 1 gümüş madalya olmak üzere toplam 35 madalya kazanan Ateş, ayrıca görme engelliler kategorisinde Türkiye’den Avrupa’ya ilk giden görme engelli yüzücü olma başarısını göstererek, Almanya Berlin Para Dünya serisinde 1 gümüş madalya elde etti.

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