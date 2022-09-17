En iyi narkotik polisi anne

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinin katılımıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplamda 189 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, iddia ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile okul servis araçları denetlendi. Eğitim gören öğrencilere Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli ve Siber Şube Müdürlüğü personeli tarafından “İnternetin Güvenli Kullanımı ve Siber Zorbalık” konusunda, KOM Şube Müdürlüğü Personeli tarafından ise öğrenci velilerine “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.