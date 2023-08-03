En fazla su Arda Nehri'nde

Balkanlar'da yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklar dolayısıyla Bulgaristan'da doğup, Türk-Yunan sınırını oluşturarak Saros Körfezi'ne dökülen bölgenin en önemli akarsuyu Meriç Nehri'nin debisi ortaya çıkan düşüş nedeniyle Arda Nehri'nin de gerisinde kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Balkanlar'da yetersiz yağışlar ve aşırı dolayısıyla Bulgaristan'da doğup, Türk-Yunan sınırını oluşturarak Saros Körfezi'ne dökülen bölgenin en önemli akarsuyu Meriç Nehri'nin debisi ortaya çıkan düşüş nedeniyle Arda Nehri'nin de gerisinde kaldı.

Türkiye ve Bulgaristan'daki ölçüm istasyonlarındaki verilere göre, Meriç Nehri'nin debisi Bulgaristan Harmanlı'da 33, Svilengrad'da 49, Edirne merkez Kirişhane mevkiinde 55 ve İpsala'da ise 44 metreküp olarak ölçülürken, Arda Nehri'nin debisi Bulgaristan İvaylovgrad'da 81 metreküp olarak belirlendi.

Nehirlerdeki debiler Temmuz ayı sonunda yapılan ölçümlere göre şöyle:

ARDA İvaylovgrad 81

TUNCA Elhova 6

Suakacağı 8

MERİÇ Harmanlı 33

Svilengrad 49

Kirişhane 55

İpsala 44

ERGENE İnanlı 1

Lüleburgaz 5

Yenicegörece 9