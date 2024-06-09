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En çok kediler kurtarıldı... İstanbul'da 5 ayda 6 bin hayvan kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 5 ay ayında zor durumdaki 5 bin 965 hayvanı kurtardı Aralarında yılan, iguana, yarasa gibi hayvanların da bulunduğu kurtarma vakalarında sırasıyla en çok kedi, kuş, köpek ve inek kurtarıldı

GÜNDEM 09.06.2024, 14:15
En çok kediler kurtarıldı... İstanbul'da 5 ayda 6 bin hayvan kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 5 ay ayında zor durumdaki 5 bin 965 hayvanı kurtardı. Aralarında yılan, iguana, yarasa gibi hayvanların da bulunduğu kurtarma vakalarında sırasıyla en çok kedi, kuş, köpek ve inek kurtarıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, çukura veya suya düşen, yangında mahsur kalan, sıkıştığı yerden çıkamayan İstanbul’un can dostlarına evcil veya vahşi ayrımı yapmadan yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Ocak ayından itibaren 3 bin 738 kedi, bin 315 kuş, 244 köpek, 17 inek, 10 keçi ve 101 farklı türde hayvan olmak üzere 5 ayda toplam 5 bin 965 hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, deprem, sel gibi ihbarlara müdahale ettikleri gibi hayvan kurtarma ihbarlarına da aynı hassasiyetle müdahale eden İstanbul İtfaiyesi, evcil hayvanların yanı sıra şehir içinde karşılaşılması nadir olan yılan ve iguana gibi hayvanların da imdadına yetişti.

2023 yılında ise toplam 17 bin 785 hayvanın yardımına koşan İstanbul İtfaiyesi ekipleri, 11 bin 743 kedi, 3 bin 658 kuş, 667 köpek, 45 keçi, 44 inek, 14 at, 14 koyun, aralarında yılan, yarasa, kirpi gibi hayvanların bulunduğu 346 farklı hayvanı da bulundukları zor durumlardan kurtardı.

İSTANBUL’UN EN ÇOK KEDİLERİ KURTARILDI

Hayvan kurtarma vakalarının çoğunluğunu İstanbullu kediler oluşturdu. İstanbul İtfaiyesi, 2021 yılında 9 bin 541, 2022 yılında 12 bin 689, 2023 yılında 11 bin 743, 2024 yılının ilk 5 ayında 3 bin 738 olmak üzere yaklaşık üç buçuk yılda toplam 37 bin 711 kediye yardım eli uzattı.

İstanbul’da şehir içinde görmeye alışık olmadığımız hayvanlardan olan yılanlar da hayvan kurtarma ihbarlarına konu olabiliyor. Ev, otomobil, bahçe, doğal gaz kutusu, sigorta kutusu, bina havalandırma boşluğu, garaj, asansör boşluğu, kümes, dolap arkaları, tuvalet, jeneratör ve kömürlük gibi alanlarda rastlanan yılanlar gelen ihbarlar üzerine İstanbul İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Bunun yanında; çukura düşen, bahçe teline sıkışmış, boş havuz içerisinde mahsur kalmış, kendi başına kurtulmaya imkanı olmayan yılanlar da itfaiye tarafından kurtarıldı.

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