Emre Kaya sanatını konuşturdu

Sahnelerin en çok aranan sanatçıları arasında yer alan ve Usta Şarkılar projesinin ardından başlattığı konserler serisini sürdüren ünlü popçu, yeni arabeskçi Emre Kaya, Vadi İstanbul’da yine fırtına gibi esti.İSTANBUL (İGFA) - Sahnede sesiyle, performansı ve birbirinden güzel eserleriyle sanatını konuşturan Emre Kaya, sadece halk konserlerinin yıldızı olmakla kalmıyor, biletli konserlerde de yok satanlar arasında yer alıyor.

Bir kez daha kaliteli eğlencenin bir numaralı adresi Jolly Joker Vadi İstanbul’da sevenleriyle buluşan Emre Kaya, dinleyenlerin yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede hem coştu hem de coşturdu. Duygusal eserlerle herkesi alıp götüren, hareketli parçalarla eğlenceye pik yaptıran Emre Kaya, sevenlerinin yoğun ilgisine teşekkür etti.

Şarap gibi yıllar geçtikçe değer kazanan ve bestelendikleri döneme adeta damgasını vuran arabesk eserleri seslendirirken, güçlü sesini kendine has yorumuyla taçlandıran Emre Kaya, gençleri de adeta arabesk kolik yaptı.

Gençlerin genelde pop dinlemeye alışık oldukları Emre Kaya, arabesk eserlerle de onların gönüllerindeki yerini adeta perçinlemeyi başardı.

Ünlü popçu ve yeni nesil arabesk eserlerin güçlü temsilcisi Emre Kaya, sevenlerine sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda “Usta Şarkılar proje albümüme göstermiş olduğunuz ilgi ve biletli konser serilerimde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 29 Temmuz günü Atakent Hayal Kahvesi sahnesinde görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı, 29 Temmuz’da Atakent Hayal Kahvesi, 30 Temmuz’da Yalova Festivali, 3 Ağustos’ta Kocaeli Hayal Kahvesi, 6 Ağustos’ta Kartal Jolly Joker ve 11 Eylül’de Manisa Sarıgöl Festivalinde sevenleriyle buluşacak.