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Emotion Coaching İngiltere ve Türkiye Enstitüsü'nden Ortak Eğitim

GÜNDEM 27.05.2023, 15:30
Emotion Coaching İngiltere ve Türkiye Enstitüsü'nden Ortak Eğitim

Emotion Coaching  İngiltere ve Türkiye  Enstitüsü ortaklaşa  yüz yüze tam gün sürecek bir  eğitim vermeye hazırlanıyor. Emotion Coaching İngiltere Enstitüsü Kurucu Ortaklarından Dr. Louise Gilbert özel bir oturum için ilk kez Türkiye’ye geliyor.   BURSA (İGFA) - Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü  3 Haziran'da Emotion Coaching İngiltere Enstitüsü Kurucu Ortaklarından Dr. Louise Gilbert'in katılımıyla çok  özel bir eğitim düzenliyor. 

Türkiye'de sosyal duygusal öğrenme ve gelişimde duyguların rolü konusunda çalışmalar yapan Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü  bu kez, enstitü kurucusu  Doç.Dr.Nalan Kuru ve Emotion Coaching İngiltere Enstitüsü   kurucu ortaklardan Dr. Louise Gilbert'in ortak vereceği çok  özel  bir eğitim planlıyor.  3 Haziran Cumartesi günü Bursa Karaman Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan etkinlik saat 10.00'da başlayacak ve 16.00'ya kadar sürecek.

 Emotion Coaching  hakkında bilgilerin verildiği, adımlarının açıklandığı, örnek senaryolarla uygulamalar yapılan ve "duygu-davranış-öğrenme" analiz çalışmasının deneyimlendiği interaktif ve yüz yüze olan bu oturuma konuyla ilgilenen herkes katılabiliyor. Özellikle  anne-babalar, öğretmenler, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar, çocuklarla çalışan uzmanlar, öğrenciler ve Emotion Coaching hakkında bilgi edinmek isteyenlere açık olan oturum sonunda katılımcılara Dr. Gilbert ve Doç.Dr. Kuru tarafından katılım sertifikası da verilecek. 

Bu özel oturuma canlı veya online katılmak isteyen ebeveyn veya öğretmenler 02.06.2023  tarihine kadar @emotioncoachingturkiye ve/veya [email protected] adresine başvurabilecek.

 EMOTION COACHING NEDİR?  

Duygu koçluğu/dostluğu, öğretmenin ve anne-babaların çocuğa, duygularını nasıl tanımlayabileceği ve nasıl uygun ifade edebileceği konusunda yardımcı olmasını destekleyen bilimsel temelli bir yaklaşımdır. Yaklaşım, sosyal duygusal öğrenmeyi desteklemeyi, eğitimde ve gelişimde duyguların rolünü ön plana çıkartmayı ve bu yolla da çocuklarla kurulan iletişimin niteliğini arttırarak daha etkili öğrenmeyi desteklemektedir.  

Dr. Louise Gilbert Kimdir? (PhD, MSc, PGCE, RGN, BSc(Hons)) Emotion Coaching İngiltere'nin kurucu ortağı ve Emotion Coaching Baş Lideridir. Meslektaşı Dr. Janet Rose ile birlikte Birleşik Krallık'taki ilk Duygu Koçluğu araştırma projesini tasarlamış, sunmuş ve değerlendirmiştir. 

Doç.Dr.Nalan Kuru Kimdir? Erken çocukluk eğitimi uzmanı ve  Emotion Coaching Türkiye Enstütüsü kurucusudur. Emotion Coaching İngiltere’nin az sayıdaki  uluslararası uygulayıcı eğitmenlerinden biridir.  Emotion Coaching (Duygu Koçluğu) tekniğinin, pozitif psikoloji ve sosyal duygusal öğrenme ile bir araya getirildiği, kanıt temelli ilişkisel bir davranış yönetimi modeli olan “Duygu Dostu Öğretmenlik ve Ebeveynlik Yaklaşımı” nı ortaya çıkarmıştır. 

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