Emniyet ve Jandarma'dan halkı rahatsız eden şahıslara eş zamanlı denetim

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma ile ortaklaşa halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “MAL VE HİZMET SATMAK SURETİYLE HALKI RAHATSIZ EDEN ŞAHISLARA VE DİLENCİLERE YÖNELİK UYGULAMA” yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre ülke genelinde 11 bin 897 kara ve 2’si hava aracı olmak üzere toplam 11 bin 899 ekip, 133 dedektör köpek ve 39.174 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 631 aranan şahıs yakalandı, 17 şahıs gözaltına alındı.

52 şahsa fuhuştan, 297 şahsa dilencilikten, 34 şahsa mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 şahsa diğer kabahatlerden(çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış vb.) olmak üzere toplam 658 şahsa idari işlem yapıldı. 14’ü dilendirmekten olmak üzere toplam 137 şahsa adli işlem yapıldı.

Uygulamada 114 bin 183 araç kontrol edilirken, 2 bin 900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edildi, 14 aranan araç yakalandı.

Uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 adet kesici/delici alet, 1 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 215 paket kaçak sigara, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2 bin 127 adet kaçak emtia ele geçirildi.