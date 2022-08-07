Emniyet'ten turizm bölgelerinde 'Kaan' eğitimi
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir ve Antalya'da kamusal ve özel alanda çalışan 1650 kişiye "Turizm Bölgelerine Yönelik Güvenlik Tedbirleri" eğitimi verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) kapsamında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette müze, ören yeri, milli saray, liman, otel, cami ve belediyelerde görev yapan 1353 özel güvenlik görevlisi ile 297 genel kolluk (Polis-Jandarma) personeli olmak üzere 1650 kişi eğitim gördü.
İzmir'de 136 genel kolluk personeli ve 78 özel güvenlik görevlisi olmak üzere 214 kişi, Antalya'da da 101 özel güvenlik görevlisi ve 81 Emniyet personeli olmak üzere 182 kişi eğitimden yararlandı.
İstanbul'da ise 1174 özel güvenlik görevlisi ve 80 Emniyet personeli olmak üzere 1254 kişi eğitimini tamamladı.
- İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN) kapsamında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette müze, ören yeri, milli saray, liman, otel, cami ve belediyelerde görev yapan 1353 özel güvenlik görevlisi ile 297 genel kolluk (Polis-Jandarma) personeli olmak üzere 1650 kişi eğitim gördü.
İzmir'de 136 genel kolluk personeli ve 78 özel güvenlik görevlisi olmak üzere 214 kişi, Antalya'da da 101 özel güvenlik görevlisi ve 81 Emniyet personeli olmak üzere 182 kişi eğitimden yararlandı.
İstanbul'da ise 1174 özel güvenlik görevlisi ve 80 Emniyet personeli olmak üzere 1254 kişi eğitimini tamamladı.
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