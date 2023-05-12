Emniyet'ten 'İnce dezenformasyona' 13 hesap tespiti!
Emniyet Genel Müdürlüğü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında "provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesabın tespit edildiğini" açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Memleket Partisi Genel Başanı Muharrem İnce hakkında 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünün anlaşıldığının altı çizildi.
Fotoğrafların “yurt dışı kökenli farklı sitelerden alınmış görüntüler” olduğu, belge ve dekontların ise “internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğunun tespit edildiği”nin vurgulandığı açıklamada, “Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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