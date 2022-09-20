Emniyet kemeri alışkanlığına simülasyon eğitimi!

Sürücü adaylarının direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığının kazandırılması amacıyla simülasyon eğitimi verilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.

Bu arada sınav sorumlusu tamamlayıcı eğitimi için aynı yönetmeliğe geçici madde de eklendi.

Buna göre, 29/5/2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlardan en az yüksekokul mezunu, en az üç 3 önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunan ve hâlihazırda kamu personeli olarak çalışanlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 31/A maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime alınacakları kaydedildi.