Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kilis 'te Türkiye'nin Huzuru toplantısına katıldı.KİLİS (İGFA) - Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Kilis'te gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı.

Ayyıldız, toplantının ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ayyıldız'a ziyaret sırasında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Metin Turanlı, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Terörle Mücadele Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı ve Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz eşlik etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'tan genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'ın ziyareti, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.