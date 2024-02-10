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EMITT’te Mersin rüzgarı

GÜNDEM 10.02.2024, 12:49
EMITT’te Mersin rüzgarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarından olan EMITT’te açtığı stantta 4 gün boyunca Mersin’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıttı. Yüzlerce standın kurulduğu ve binlerce insanın katıldığı fuarda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan Büyükşehir’in standı yoğun ilgi gördü.MERSİN (İGFA) - Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarından olan EMITT, 27. kez turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini bir araya getirdi. 6 Şubat’ta kapılarını açan ve 4 gün boyunca süren fuarda; farklı ülkelerden gelen temsilciler, belediyeler, turizm sektörünün önde gelen firmaları ve iş geliştirme uzmanları tatilcilerle bir araya geldi.

FUARA DAMGA VURAN BÜYÜKŞEHİR STANDINA ‘DESTİNASYONLAR DALINDA EN İYİ TANITIM ÖDÜLÜ’

Fuarda yerini alan Mersin Büyükşehir standı ise, 4 gün boyunca binlerce katılımcının uğrak noktası oldu. Yerli ve yabancı katılımcıların yanı sıra, turizm sektörü temsilcilerinin de sık ziyaret ettiği stantta, özellikle Mersin Turizm Haritası uygulaması büyük ilgi çekti. Büyükşehir tarafından kurulan uygulama ile Mersin’in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini bir harita yardımıyla keşfeden katılımcılar, Mersin turu yaptı. Stantta ayrıca ziyaretçilere verilen tanıtıcı broşür ve haritaların yanı sıra, Mersin’e özgü cezerye ve limon ikramı da yapıldı. Fuar boyunca stantta sergilenen Mersin’in tanıtımını içeren videolar ise, kentin güzelliklerini gözler önüne sererek katılımcıları adeta büyüledi. 4 gün boyunca fuara damga vuran Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, ‘Destinasyonlar Dalında En İyi Tanıtım Ödülü’nü aldı.

ÖZDÜLGER: “BÜYÜKŞEHİR OLARAK EMITT’TE VİZYONUMUZU EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERDİK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 4 gün boyunca dolu dolu bir fuar geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir’in standının her yıl olduğu gibi bu yıl da çok beğenildiğini belirten Özdülger, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak EMITT’te, vizyonumuzu en iyi şekilde gösterdik. Her yıl yeni bir stantla bu işe ne kadar önem verdiğimizi ve ne kadar kaliteli işler yaptığımızı da göstermiş oluyoruz. Bunu yapıyor olmaktan da ayrı memnuniyet duyuyoruz. Fuara katılım çok yüksekti. Vatandaşların, fuarı gezen turizm severlerin, odaların, derneklerin ve bu işle ilişkili sektör temsilcilerinin çok beğenisini aldık” dedi.

“HER YIL BİR ÖDÜLLE KENDİMİZİ TAÇLANDIRIYORUZ”

Mersin Büyükşehir olarak yapılan her çalışmada kaliteden ödün vermediklerini vurgulayan Özdülger, “Her yıl bir ödülle kendimizi taçlandırıyoruz. Bu yıl da ‘Destinasyonlar Dalında En İyi Tanıtım Ödülü’nü aldık. Hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir standı olarak farkımızı, öngörülerimizi, kalitemizi ve yaklaşımımızı en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz” ifadelerini kullandı.

MHOQDAH: “MERSİN STANDI ÇOK DİKKATİMİ ÇEKTİ”

Fuara Maldivler’den katılan ve Büyükşehir’in standına büyük ilgi gösteren Musa Mhoqdah, fuarı çok beğendiğini ve özellikle Mersin Büyükşehir standının çok ilgisini çektiğini belirterek, “Çok büyük ve güzel bir fuardı. Birçok insanla tanışma fırsatı ve yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduk. Mersin standını da ziyaret ettim, çünkü çok dikkatimi çekti. Aslında burada çok ciddi bir potansiyel var. Turizm ve teknolojiyi birleştirerek neler ortaya çıkabileceğini güzel bir şekilde deneyimlemiş oldum” diye konuştu.

GALİÇİ: “HİÇBİR STANT BENİ BU KADAR HEYECANLANDIRMAMIŞTI”

Standın ziyaretçilerinden Rum asıllı Yani Galiçi de Mersin standının, fuarın görseli en zengin standı olduğunu vurgulayarak, “Daha önce Mersin’i ziyaret etmiştim, adeta bir cennet. Şehir vizyon olarak çok yükselmiş. Mersin ile ilgili görsellere baktıkça bakasınız geliyor. Ben de bu fuardan aldığım bilgilerle, başka yerlerde Mersin’i tanıtmak isterim. Hiçbir stant beni bu kadar heyecanlandırmamıştı” ifadelerine yer verdi.

BAYINDIR: “BÜYÜKŞEHİR’İN SON BİRKAÇ YILDIR YAPTIĞI BÜTÜN STANTLAR HEP SES GETİRDİ”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Denetim Kurulu Başkanı ve Seyahat Acentesi İşletmecisi Hakan Bayındır ise, bu tür fuarların kentlerin tanıtımı için oldukça önemli olduğuna işaret etti. Mersin standını da oldukça ilgi çekici bulduğunu söyleyen Bayındır, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vizyoner olduğu, Mersin standında çok net görülüyor. Mersin Büyükşehir’in son birkaç yıldır yaptıkları bütün stantlar hep ses getirdi. Bu yılki de daha öncekiler gibi çok başarılı ve çok güzel” dedi.

Şehrin hem pazarlaması, hem de tanıtımında en önemli unsurun yerel yönetimler olduğuna dikkat çeken Bayındır, “Onlar öncelikle şehrin altyapısını oluşturup, daha sonra da bunun tanıtımını yapıyorlar. Seyahat acenteleri pazarlama yaparken, belediyeler bu pazarlamalara destek oluyorlar. Olmazsa olmaz bir birliktelik lazım. Bizim zaten uzun yıllardır istediğimiz şey hem yerel yönetimlerin, hem de merkezi hükümetin bir arada şehrin tanıtımına katkı sunmaları. Başkanımız göreve geldiğinden beri sağ olsun, desteğini her zaman hissettik. Şehrin abisi gibi istediğimiz yere de hep geldi ve katkı sundu. Yani onunla beraber yol yürümekten inanılmaz mutluyuz. Umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde de bir arada devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEMİR: “MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN YAPACAĞI HİZMETLER, TURİZMİN GELİŞMESİNDE ÖNCÜLÜK SAĞLAYACAK”

Otel işletmecisi Murat Demir de Mersin Büyükşehir’in standını oldukça beğendiğini belirterek, “Fuarların katkısı hemen görülmeyebilir, bu uzun süreçli bir çalışma. Her fuarda mutlaka olmak lazım. Tanıtımınızı yapmamız lazım. Böylelikle bilinirlik artıyor. Ne kadar tanıtım yaparsak, o kadar faydası var. Mersin Büyükşehir’in yapacağı yatırımlar, hizmetler, turizmin gelişmesinde öncülük sağlayacak. Bu tip tanıtımlara katılması, destek vermesi turizmciler için sevindirici. İş birliği yapmamız lazım. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Biz bu iş birliğine her zaman hazırız” dedi.   

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