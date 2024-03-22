Emine Erdoğan'dan 'su' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" mesajını verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, bir yudum suyun, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışı olduğunu belirttiği mesajında, "Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su verimliliği seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü. Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1771132569712488861
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13