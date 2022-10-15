Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne mektup

Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne bir kutlama mektubu gönderen Emine Erdoğan, ‘’Çevreye gösterdiğiniz hassasiyet takdire şayandır’’ dediKOCAELİ (İGFA) - Sıfır Atık Projesiyle dünyaya örnek olan ve Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü”nü alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne bir kutlama mektubu gönderdi. Rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan Emine Erdoğan mektubunda, “Sıfır Atık hareketinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin önemli aktörlerdir. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin çevre konularında gösterdikleri hassasiyetle yürüttüğü faaliyetler takdire şayandır” dedi.

YEREL YÖNETİMLER ÖNEMLİ AKTÖRLERDİR

Programa davetli olup son anda rahatsızlığı nedeniyle katılamayan, Emine Erdoğan, festivale yazdığı mektupla duygularını dile getirdi. Sıfır Atık hareketinin yaygınlaştırılmasında yerel yönetimlerin önemli aktörler olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin çevre konularında gösterdikleri hassasiyetle yürüttüğü faaliyetler takdire şayandır. İklim değişikliğinin etkileriyle dünyamız büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sürdürebilirlik hedefleriyle örtüşen doğru adımlar atarak doğal kaynaklarımızı korumak ve çocuklarımıza tertemiz gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bu büyük gayenin başarılmasında her birimize önemli hedefler düşüyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan festivalin açılış gününde okunan mektubunda şunları ifade etti; “Sıfır atık bireysel yaşamlarınızdaki küçük değişimlerin birbirine eklenmesiyle her gün büyüyen ve tüm insanlığa fayda sağlayan bir iyilik hareketidir. Gündelik yaşamlarımızı daha doğru seçimlerle düzenleyerek büyük bir küresel sorunun çözüm merkezi olmak hepimizin elinde. Kocaeli Sıfır Atık Festivali’nin güçlü bir çevre bilincinin kazandırılmasında öncü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle 7’den 70’e herkesi Sıfır Atık Festivali’ne katılmaya davet ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve tüm katılımcılara kalbi şükranlarımı sunuyor ve programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”