Emine Erdoğan'dan İzmir'de 'Enstitü' açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezinin açılışını yaptı.İZMİR (İGFA) - Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezi, Türkiye'nin kültür ve sanat vizyonunda yeni bir merkez olma hedefiyle kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezinin açılış kurdelesini Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, İzmir Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger ile birlikte kesti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet; açılışın ardından dantel geri dönüşüm atölyesi, Anadolu Cepkenleri Sergisi, nakış, minyatür ve iğne oyası atölyeleri ile satış mağazasını ziyaret etti.

Bakan Özer, açılışın anısına Emine Erdoğan'a olgunlaşma enstitüsünce Osmanlı işlemelerinden ilham alınarak yapılan çevre bohça, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülmüş cam ile tasarlanan el yapımı yüzük ve gümüş broş hediye etti.

Olgunlaşma Enstitüleri İzmir Kültür Sanat Merkezinde geleneksel el sanatlarının tanıtımı, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü ve enstitü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonların sergilendiği bir sergi salonu, Türk mutfağı lezzetlerinin sunumunun yapıldığı servis alanı, sanat atölyelerinde hazırlanan ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı mağaza bölümü, kültür sanat kütüphanesi ile geleneksel sanatlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülebileceği atölye çalışma alanı yer alıyor.