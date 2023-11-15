Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı... 'Filistin için tek yürek' toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Filistin İçin Tek Yürek’ toplantısında konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Filistin İçin Tek Yürek’ toplantısında dünyaya önemli mesajlar verdi.

Emine Erdoğan, "Hiçbir ideoloji masum bir insanın canından değerli değildir. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanı merhametle kucaklayan bir küresel anlayışı savunacağız. Bu karanlığa asla teslim olmayacağız. Nöbet halinde barış çağrımızı sürdürelim. Filistin'deki haksız işgal sona ermelidir" dedi.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1724740791828926946

BM ve İslam İşbirliği Teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından İsrail'in yıktığı binaların yeniden inşa edilmesi için bir fon kurulması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz" çağrısında bulundu.