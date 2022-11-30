EMEP Bursa'dan Teksif üyesi işçilere dayanışma

Bursa’da kurulu bulunan TEKSİF’in örgütlü olduğu Alamaxtex (Yeşim Tekstil) fabrikasında toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 4 bin 500 işçinin başlattığı grev ikinci gününde.BURSA (İGFA) - TEKSİF üyesi 4 bin 500 işçinin başlatmış olduğu grevle ilgili açıklama yapan Emek Partisi Bursa İl Örgütü, Yeşim Tekstil’de hakları için greve çıkan Teksif üyesi işçilerle dayanışma çağırısı yaptı.

İşçi sınıfı son yılların en kötü zamanlarını yaşamaktadır denilen açıklamada, pandemi sürecinde herkesin evlere kapatılırken canları hiçe sayılarak işçilerin üretim alanlarına gönderildiğinin altı çizilen açıklamada, "İktidar ve sermaye sınıfı azdırdıkları enflasyonla işçilere yaşamı çekilmez hale getirdi. Son bir yılda elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlar yüzde 200’ün üzerine çıktı. ENAG tarafından yapılan araştırmaya göre yıllık enflasyon oranı yüzde 185. Basit bir market poşeti 500 lirayla dolmuyor. Artık araba gibi 36 ay taksitle mont satılıyor. Yoksulluğun bu derece yaygınlaştığı süreçte Bursa’nın en köklü kuruluşlarından Alamaxtex’te (Yeşim Tekstil) 4500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başladı. Teksif Sendikasının %25 olarak ifade ettiği zam oranı bile patron tarafından kabul edilmeyerek, işçilere yüzde 5 zam dayatıldı. Bu dayatma ve yoksulluk ücretini kabul etmeyen işçiler ve Teksif sendikası aldığı kararla 40 yıllık fabrikada grev kararı alarak grevi başlattı” ifadeleri kullanıldı.

4 bin 500 işçi kendilerinin ve çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için greve çıktığı belirtilen açıklamada, ,şçilerin yaşadığı yoksulluğun yüzde 25 değil yüzde 100 zam yapılsa bile karşılamak mümkün olmadığı vurgulanırken, Yeşim Tekstil’de hakları için greve çıkan Teksif üyesi işçilerle dayanışmaya davet etti.