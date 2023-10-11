Emeklilere destek ödemesi Meclis'te

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanlara da yansıyacak.ANKARA (İGFA) - Destek ödemesi hakkında teknik çalışmalar tamamlandı.

Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 50'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 40'a yakın zam yapılacak.

Emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak.

Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanları da etkileyecek.