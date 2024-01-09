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Emekliler Müjde !

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği Genel Başkanı Filiz Konca'dan açıklama

GÜNDEM 09.01.2024, 14:35
Emekliler Müjde !

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ( ETTDER ) Genel Başkanı Filiz Konca , yönetim kurulu üyeleri ile brilikte ,Emeklilikte Tarihie Takılan vatandaşlarımızın sorunlarını ordadan kaldırmak ve bu haksızlığı önlemek üzere resmi kurumlar ile temas ve görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. 

Ülkemizin her ilinde büyük teveccüh ve destek gören ETTDER, mevcut sorun ve mağduriyetlerin ordan kalması TBMM de yasallaşma süreci için siyasi partilerin yerel yönetimleri , Tbmm Grup Başkanları, Siyasi Partilerin Genl Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları , STK  Ynetici ve başkanları , Sanat ,spor ve cemiyet hayatının seçkin isimleri ,İş Dünyasının önemli aktörleri ile bir araya geliyor çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuyor. 

Tüm bu çalışmaların daha da geniş kitlelere doğru ve objektif bir şekilde aktarılması , konun siyasetin malzemesi olmaması ve siyaset üstü bir konu olmasının altını çizerek tüm basın yayın organlarına ve kamuoyuna bir bildiri yayınladı. 

Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, Anayasamızın temel prensiplerinden biri olan "anayasal eşitlik ilkesi" çerçevesinde çalışan vatandaşlarımızın emeklilik hakkını korumak ve eşitlik ilkesine dayalı olarak dağıtmak amacıyla kurulmuştur. Ancak maalesef, son yıllarda yaşanan bazı adaletsizlikler bu temel ilkeyi zedeliyor ve bu durum iş barışını da olumsuz etkiliyor.

Bugün, Türkiye'de ETT (Emeklilikte Tarihe Takılanlar) olarak bilinen bir grup çalışan vatandaş, anayasal eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde emeklilik hakkı konusunda yaşadıkları haksızlığa dikkat çekmek istiyor. Aynı yaşta ve aynı koşullarda çalışan iki kişiden biri, 7438 Sayılı EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak tanımlanan gruptan biri, 43 yaşında emekli edilirken, diğer kişi ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmaktadır. Bu tür adaletsizlikler, emeklilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini açıkça göstermektedir.

Bu durumu daha iyi anlayabilmek için, EYT'nin yaş ortalamasının 49,5 olduğunu göz önüne alırsak, akranlar arasındaki bu farkın yaygın olduğu görülmektedir.

Bu fark, çalışanların emeklilik hakkının adil bir şekilde dağıtılmadığını göstermektedir.

Derneğimiz olarak, bu adaletsizliklere karşı mücadele etmeye ve eşitlik ilkesine dayalı bir emeklilik sistemi oluşturarak iş barışını güçlendirmeye kararlıyız.

Çözüm olarak, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde olduğu gibi doğum yılına ve ödenmiş prim gün sayısına bağlı bir kademeli emeklilik sistemi öneriyoruz.

Bu sistem, hem adaletin sağlanması hem de iş barışının korunması için etkili bir yol olabilir.
Ekte yaşanan mağduriyetin ve önerdiğimiz çözümün detaylarını bulacağınız sunumumuzu paylaşıyorum.
Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek ve iş barışını desteklemek için basın mensuplarının desteğini bekliyoruz.

Lütfen bu önemli konuyu gündeme taşımanıza yardımcı olacak şekilde haberlerinizi ve makalelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

Saygılarımla,

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