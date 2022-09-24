Emekliler bankada mahsur kaldı

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanında emeklilerin sorunları dinliyor, çözüm önerileri üzerine çalışmalarından ve projelerinden bahsediyor. Emeklilerin bir çatı altında birlik olmaları gerektiğini ve ortak hareket etmesi gerektiğini anlatıyor.BURSA (İGFA) - Emeklilerin hak kayıplarını ve yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını belirten TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars: “Emekliler toplumun annesidir, babasıdır. Bir ülkede emekliler mutlu değilse o ülkede refahtan, huzurdan bahsedemezsiniz. Toplumun el üstünde tutulması gereken kesimidir emekliler.

Biz burada TÜED olarak emeklilerin sorunlarını, sıkıntılarını en yakından bilen, takip eden kişileriz. Çıktığımız her platformda, ulusal ve yerel basında bu sorunları ve çözüm önerilerimizi haykırmaktayız. Emeklinin sesiyiz. Emeklilerimizi TÜED çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Sesimizin daha gür çıkması için emeklilerin bir çatı altında toplanması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Başta İNTİBAK olmak üzere, SEYYANEN ZAM, en düşük emekli aylığının ASGARİ ÜCRET seviyesine yükseltilmesi, SENDİKA HAKKI, AYLIK BAĞLAMA ORANI, BAYRAM İKRAMİYELERİNE hakkaniyetli bir artış sağlanması, emeklinin doğalgaz, elektrik ve su faturalarına VERGİ MUAFİYETİ, EK ÖDEME oranlarının yüzde 10’a yükseltilmesi ve emeklilerden hiçbir ad altında sağlık hizmetlerinde KATKI PAYI alınmaması gibi sorunlarımızın çözümü için çalışıyoruz ve emeklilerin bu mücadeleye destek vermeleri gerektiğini söylüyoruz.

EMEKLİLER DEVLET BANKALARINDA MAHSUR KALDI

Kullandıkları banka kredileri nedeniyle emeklilerin devlet bankalarında mahsur kaldığını ve özel bankaların verdikleri yüksek promosyonlardan faydalanamadıklarını belirten Pars, Günlerdir devlet bankalarının çalışma yaptıklarını ve emekli promosyonlarını arttıracağı yönünde haberlerle umutlanan emeklilerin devlet bankalardan gelen haberle adeta yıkıldıklarını ifade etti. Devlet bankalarının promosyon rakamlarını 750 Lirada sabit tutmasının emeklileri ziyadesiyle öfkelendirdiğini ifade eden Başkan Kenan Pars; "Derneğin yetkili organlarında konuyu masaya yatırdıklarını ve Devlet bankalarının bu hareketine karşı elbette ki emeklilerin de bir cevabı olacaktır. Ayrıca TÜED Uludağ Şube Üyesi olmanın ayrıcalıklarından bahsediyoruz. Çünkü TÜED Uludağ Şube Üyesi olmak emeklilere kazanç sağlıyor. Özel hastaneler, marketler, mağazalar, düğün salonları, kaplıcalar, özel okullar ve daha birçok sektörde ulaşımdan akaryakıta, giyimden beyaz eşyaya varana kadar birçok kurumla yaptığımız özel indirim anlaşmaları sayesinde üyelerimizin bütçesine ciddi kazanımlar sağlıyoruz. Bu fırsatlardan yararlanan üyelerimiz yılda en az bir maaş tutarında kazanç sağlıyor. Ayrıca SGK ile yaptığımız protokol çerçevesinde taksitleri emekli aylıklarından kesilmek üzere kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Her yıl Ankara’ya Atamıza, Çanakkale’ye şehitlerimizi ziyarete gidiyoruz. Üyelerimiz, onların çocukları ve torunlarıyla birlikte 3 kuşak. Talepler doğrultusunda kültürel geziler ve özel gün etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Gelenekselleşen Cumhuriyet balolarımız, Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimizde üyelerimizle birlikte keyifli vakitler geçiriyoruz” diye konuştu.