Emekli kadınlardan 'sadaka' zammına tepki!

Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği(ÇEKAD) Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 5’lik ek zam ve 2024 yılının “emekliler yılı” ilan edilmesine tepki göstererek,”Adeta aklımızla alay ediyorlar. Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde cevabımız çok sert olacak” dedi.İZMİR (İGFA)- Hangi akla hizmet ederek 2024 yılının “emekliler yılı” olarak ilan edildiğine dikkat çeken ÇEKAD Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, açıklanan ek zam oranından sonra tepkisini dile getirdi.

“Her şeye kaynak bulunurken, emekliye kaynak bulamadıklarını iddia eden hükümet yetkilileri, bin odalı saraylar yapmayı, kendi maaşlarına yüzde yüzün üzerinde zam yapmayı biliyorlar" diyen Denizaslanı, "Emeklilere reva görülen sadaka niteliğindeki yüzde 5’lik ek zam oranıyla olsa olsa emekliler için “açlık, yoksulluk yılı” olur. Emeklilerin bir dakika bile dayanacak gücü kalmadı. Emeklileri açlığa mahkum edenlere, çağdaş emekli kadınlar derneği olarak cevabını 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde çok sert vereceğiz” dedi.

İntibak düzenlemesi yapılmadan, aylık bağlama oranları düzeltilmeden, emeklilerin rahatlayamayacağını ifade eden Denizaslanı, ”Emeklilik yılı ilan etmesi için, Sayın Erdoğan’ın bu sorunları çözmesi gerekir. Eğer 2008 yılında maaşlarımızdaki aylık bağlama oranları düşürülmeseydi, bugün en düşük emekli maaşı 22 bin 500 TL. olacaktı.”dedi.

ÇEKAD Başkanı Denizaslanı, Cumhurbaşkanının, vatandaşlardan enflasyonla mücadele konusunda destek istemesine bir anlam veremediğini de belirterek,”Biz size vermeyelim, ama siz sabır gösterin, nereye kadar sabredeceğiz. Sabır taşı olsa çatlar.”diyerek "Hükümet, bütçe deliğinin faturasını emeklilere ödetmeye devam ederse, yakında “oynatmaya az kaldı” şarkısını söylemeye başlayacaklarını kaydetti.

Emeklilerin maaşlarından kesilen sağlık giderlerinin kaldırılmasını da isteyen Denizaslanı, emeklilere insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret verilmesi taleplerini tekrarlardı.

