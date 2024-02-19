Emek, yeni spor tesisine kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi tarafından temeli geçtiğimiz Temmuz ayında atılan Emek Spor Tesisi inşaatında sona gelindi. Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde inşa edilen spor tesisi, mahalle sakinleri ve amatör kulüpleri için hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Emek Adnan Menderes Mahallesi’ne modern bir sosyal tesis kazandırmak için gün sayıyor. Talebi karşılamayan eski futbol sahasının yerine yapımına başlanan yeni spor tesisi, kısa süre içerisinde hizmete açılacak. 31x61 metre boyutlarında halı saha ve 550 metrekarelik iki katlı binadan oluşacak Emek Spor Tesisi’nde 6 soyunma-duş odası, kafeterya, 25 kişilik toplantı salonu, spor salonu ve idari ofis yer alacak. Mahalle gençleri ve amatör sporcular, kısa süre içerisinde hizmete açılacak olan futbol Emek Spor Tesisi’nde top koşturmak için heyecanla bekliyor.

Her mahalleye olduğu gibi Emek Adnan Menderes Mahallesi’ne de yeni bir spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Spor tesisleri ve sahaları, gençlerimiz için yapmış olduğumuz en önemli yatırımların başında geliyor. İnşa ettiğimiz spor tesisleri ile gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bu yapılan hizmetlerle birlikte gençlerimiz sağlıklı bir şekilde yetişecek ve geleceğimizi inşa edecekler. İnşaat çalışmalarında sona geldiğimiz bu modern spor tesisimizi önümüzdeki günlerde gençlerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.