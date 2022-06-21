Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını onayladı

Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, hissedarlara yönelik olarak "sosyal medya Twitter Yönetim Kurulu, oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor."

Bildirimde, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı ne olursa olsun oylarının çok önemli olduğu söylendi.

Sosyal medya Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan tarihinde SEC'e yaptığı bildirimde, sosyal medya Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Sosyal medya Twitter'dan 25 Nisan tarihinde yapılan açıklamada, şirketin Elon Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Elon Musk, 13 Mayıs tarihinde sosyal medya Twitter'ı toplam 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, sosyal medya Twitter anlaşmasıyla alakalı birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.