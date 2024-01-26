Eller tetikte, göz hedefte... 5 terörist daha etkisizleştirildi!

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde de terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiği vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1750856628209959025

Hatırlanacağı gibi, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmişti.