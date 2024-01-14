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Eller şehitler için semaya açıldı

GÜNDEM 14.01.2024, 13:27
Eller şehitler için semaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen “Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz” programı kapsamında tüm camilerde şehit Mehmetçikler için dualar edildi.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için sabah namazı sonrası tüm camilerde “Şehitlerimize Dua İçin Sabah Namazında Buluşuyoruz” programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camii’nde gerçekleştirilen programa katıldı. Sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, ardından cemaate hitap etti.

Başkan Erbaş, Hz. Adem’den bu zamana kadar hak ve batılın mücadelesinin devam ettiğini ve kıyamete kadar da devam edeceğini belirterek, "Allah’ın rızasına uygun yaşayan kulları, hak yolda yürümeye devam edecektir. Bu da bir mücadeleyi gerektirir. İşte bizler hak yolda mücadele ettiğimizi göstermek için elimizden gelen gayreti ifa ve eda etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki; ‘Hak geldi batıl zail oldu.’ Batılın zail olması, hakkın her zaman tutulup kaldırılmasına bağlıdır. Bunu biz inancımızla, ibadetlerimizle, mücadelemizle, gayretlerimizle, iyilikleri yaymakla, kötülüklere engel olmakla göstermek zorundayız. Müslümanların bu konuda her zaman uyanık olmaları lazım. Gerektiğinde ailemizde hakkı tutup kaldırarak, gençlerimize, çocuklarımıza hakikati öğreterek, komşularımıza, akrabalarımıza iyi örnek olarak, çocuklarımızı ahlaklı yetiştirerek, Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan, bayrak, ezan sevgisi, bütün milli, manevi değerlerimizi gençlerimize, çocuklarımıza öğreterek yerine getirmek zorundayız" dedi.

Şehitlik ve gaziliğin öneminden bahseden Başkan Erbaş, “Annelerimiz, babalarımız bizi askere uğurlarken hep arkamızdan ya gazi ya şehit olursun dualarıyla gönderiyorlar. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Vatan için nöbet bekleyen bir askerin o nöbet esnasındaki bekleyişinin bir nafile ibadet olduğunu Efendimiz (s.a.s.) ifade buyurmaktadır.” dedi. Başkan Erbaş, “Terör odaklarını kurutmak için dahili ve harici hainlerle mücadele ederek, vatanımızı korumak için, milletimizi korumak için şehitlerimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Her zaman dualarımız şehitlerimizle.” diye konuştu.

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