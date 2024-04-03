Elleçlenen konteyner yüzde 18 arttı... Limanlarda rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaşanan ekonomik iyileşmenin ticari hayata yansımaya başladığını belirterek, 2024 yılı ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarak 134 milyon 327 bin 597 tona yükseldiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Mart ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 699 bin 607 ton olarak gerçekleştiğini de belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biriyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi dünyanın önemli bir liman merkezi haline getirdik. Deniz ticaret hacmimizi artırarak ülkemizin ekonomi ve istihdamını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz". dedi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ocak-Mart dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıklayan Bakan Uraloğlu, denizciliğin daha da gelişmesi, denizlerden sağlanan imkânların artırılması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için gerekli bütün atılımların ve yatırımların yapıldığının altını çizdi. Uraloğlu, Türkiyenin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Bu yılın Mart ayında Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarının 47 milyon 351 bin 510 ton olarak gerçekleştiğini bildiren Uraloğlu, "Ocak-Mart döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 134 milyon 327 bin 597 tona ulaştı. Mart ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 12 milyon 804 bin 476 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 23 milyon 880 bin 435 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 36 milyon 684 bin 911 ton olarak gerçekleşti" dedi.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK MOTORİN OLDU

Bakan Uraloğlu, mart ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin motorin elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 3 milyon 507 bin 326 ton motorin yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, en fazla yük İtalya'ya yapılan taşımalarda elleçlendi.

EN FAZLA YÜK ALİAĞADA ELLEÇLENDİ

Mart ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 5 milyon 699 bin 607 ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Mart ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 4 milyon 966 bin 992 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldığına işaret eden Bakan Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 720 bin 348 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 365 bin 591 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 669 bin 99 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. " dedi.