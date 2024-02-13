Son Dakika
Elim kazada şehit oldu!
GÜNDEM 13.02.2024, 22:46
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hakkâri-Şırnak otoyolunda personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan kaza sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık, sözleşmeli er Adem Kel için taziye mesajı yayımladı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|25
|38
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|25
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Kayserispor
|25
|29
|13. Samsunspor
|25
|29
|14. Hatayspor
|25
|28
|15. Alanyaspor
|25
|28
|16. Karagümrük
|25
|27
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|24
|34
|11. Wolves
|24
|32
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7
Röportaj & Söyleşi Tümü