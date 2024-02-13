Elim kazada şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hakkâri-Şırnak otoyolunda personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan kaza sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık, sözleşmeli er Adem Kel için taziye mesajı yayımladı.