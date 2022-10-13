Eleştiriler yoğunlaşınca 24 saatte sorunu çözdüler!

İZSU Genel Müdürlüğü, ana isale hattı patlayınca yaşanan su krizi üzerine önce suçu Gördes Barajı’na atarak, uzun süredir İzmir’e su verilmediğini öne sürmüştü. Tepkilerin yoğunlaşması, sosyal medya ve internet medyalarından geniş yankı uyandırması üzerine İZSU çark etti. Kesinti durumlarında mevcut hattı yedekleyecek sistemi devreye alamayan İZSU, tepkiler üzerine 24 saatte ana isale hattını tamir etti.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, ana isale hattı patlayınca yaşanan su krizi üzerine önce suçu Gördes Barajı’na atarak, uzun süredir İzmir’e su verilmediğini öne sürmüştü. Tepkilerin yoğunlaşması, sosyal medya ve internet medyalarından geniş yankı uyandırması üzerine İZSU çark etti. Kesinti durumlarında mevcut hattı yedekleyecek sistemi devreye alamayan İZSU, tepkiler üzerine 24 saatte ana isale hattını tamir etti.

Menemen’in Yahşelli Mahallesinde, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından içme suyu hattına zarar verilmesi nedeniyle oluşan arıza, ekiplerin 24 saatten fazla süren kesintisiz çalışmasıyla planlanan süreden önce giderildi. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve kısmen Konak ilçelerini besleyen hatta su verilmeye başlandı. Kesintiden etkilenen bölgelerin tamamına suyun ulaşmasının birkaç saat süreceği belirtildi. Yüksek kesimlerde ise bu sürecin biraz daha uzayabileceği vurgulandı.

Kuzey kaynaklarından İzmir’e su sağlayan, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve kısmen Konak ilçelerini besleyen 2200 mm çaplı hatta GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin kablo döşemek için yatay delgi yaparken neden olduğu arıza giderildi. İZSU ekipleri 24 saati aşkın bir süre alanda ara vermeden çalışarak hasar gören boruyu tamir etti. İçme suyu hattı planlanandan çok daha erken zamanda hizmete açıldı ve şebekeye su verilmeye başlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri su kesintisinden etkilenen tüm bölgelere suyun ulaşmasının hattın tamamen dolmasından sonra mümkün olacağını belirterek, özellikle yüksek kesimlere ulaşmasının sabah saatlerini bulabileceğini vurguladı.