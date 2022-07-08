Elektronik ve mobilde imzalar 6,5 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 5,7 milyona, mobil imza sayısı ise 793 bine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - BTK, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen elektronik imza sayısı 5 milyon 740 bin 789’a yükseldi. Mobil imza sayısı ise 792 bin 975’e ulaştı. Toplamda 6 milyon 533 bin 764 elektronik sertifika oluşturuldu.

2021 yılının son çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 5,2 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 3,3 yükseliş gerçekleşti. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 arttı.

İMZALAR DİJİTALDE, PARANIN YÜZDE 75’İ CEPTE

İmza süreçlerini zaman ve mekân bağımsız hale getiren e-imza, yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor. İmza süreçlerini tamamen dijitalleştirerek şirketlerin ve bireylerin kağıt tüketimini sıfırlamalarına olanak verdiklerinin altını çizen E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “İmzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere; zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi kalemlerde maliyet avantajı sunuyor. Haftalar süren imzalama işlemlerini dakikalara indiren e-imza; iş sürekliliği, hızlı ve güvenli işlem yapma konforu sunmaya devam ediyor” dedi.