Elektrikli ve Hibrid otomobillere ilgi artıyor

2022 yılının ilk 6 ayında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrid araç satıldığı kaydedildi. Böylelikle bu yıl elektrikli ve hibridolmak üzere satılan toplam araç sayısı 12 bin 144 olarak kayıtlara geçti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerinden elde edilen bilgilere göre bu yılın ilk 6 ayında elektrikli ve hibrid olmak üzere satılan toplam araç sayısı 12 bin 144 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında 2 bin 413 elektrikli araç satılırken, 9 bin 731 de hibrid araç satıldığı kaydedildi.

Bu rakamlar geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında elektrikli araç satışlarının arttığı fakat hibrid satışlarında düşüş yaşandığı gözlendi.

Böylelikle Hibrid otomobil satış rakamlarında ilk kez gerileme yaşandığı ortaya çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press'in yazılı ve online medya arşivinden derlediği bilgilere göre de özellikle 2023 yılında piyasaya çıkması beklenen elektrikli araç TOGG’un oldukça konuşulduğu görüldü.

TOGG ile alakalı son 3 ayda 19 bin 358 medya içeriği tespit edilirken, Haziran ayında elektrikli araçlarda yapılan ÖTV indirimi sektör tarafından olumlu karşılandığı ve Temmuz sonunda elektrikli otomobil ithalatına ilave gümrük vergisi getirilmesi eleştirilerin odağında yer aldığı gözlendi.