Elektrikli araçta ÖTV matrahı güncellendi

Elektrikli araçlara getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah indirimiyle beraber, araçla almayı düşünenlerin gözü yeniden elektrikli modellere çevrildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası TOGG ile birlikte elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Satış rakamlarına göre, 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde şarj edilebilir araç sayısı 49 bine yaklaştı, pazar payı ise yüzde 6,5 oldu. Özellikle şehir içi ulaşımda en ekonomik kişisel ulaşım alternatifi olarak öne çıkan elektrikli araçlara getirilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah indirimiyle beraber, yeni yıla yeni araçla girmeyi planlayanların gözü yeniden elektrikli modellere çevrildi.

Otomobil kredilerindeki faizler, her ne kadar yüksek seyrediyor olsa da, ÖTV indirimi ile avantajlı konuma gelen fiyatlar, elektrikli araçların cazibesini artırdı. Krediyle elektrikli otomobil almayı planlayanlar için bir tasarruf fırsatı da olayinkolayi.com isimli internet sitesinden geldi. Elektrikli otomobil için hayat sigortalı kredi seçeneğini kullananlar, poliçelerini olayinkolayi.com üzerinden yaptırdıklarında, bankalara göre yüzde 40’a varan oranda tasarruf edebiliyor.