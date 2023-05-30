Elektrikli araç şarjlarında büyük yangın riski!

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gelişen teknoloji ile birlikte büyük rağbet gören elektrikli araç, scooter ve motosikletlerin akülerinin şarj edilirken büyük yangın riski taşıdığı noktasında uyarıda bulundu. Söz konusu şarjların yerleşim yerlerine uzak yerlerde yapılması olası riskileri minimuma indirebilir.MANİSA (İGFA) - Gelişen teknoloji ile birlikte araçların yapıları da değişmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu araçlardan kaynaklı yangınlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

2016 yılı Nisan ayında 175 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Değişikliği Anlaşmasıyla birlikte Avrupa’da İngiltere ve Fransa’nın 2040; Hollanda’nın ise 2025 yılı itibari ile tüm benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayan anlaşmayı imzaladığına dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Yapılan anlaşma gereği 2040 yılından itibaren 600 milyon aracın elektrikle çalışıyor olması gerekiyor. Elektrik ile çalışan araçların ve motosikletlerin elektrik bataryalarının lityum iyon pil olması ve yangın esnasında 2000 dereceden fazla ısı meydana gelmesinden dolayı çok büyük bir risk taşımaktadır. Çok güvenli olduğu sanılanın lityum iyon pil ile çalışan araçlar esasında çok tehlikelidir” dedi.

YANGIN OLASILIĞI ÇOK FAZLA

Elektrikle çalışan araçların pillerinde 3 ayrı şekilde yangın çıkma riski olduğunu ifade eden İnal, sözkonusu olası riskleri ile ilgili şunları kaydetti:

“Bileşen arızası diye bilinen yangın çıkış nedeni özellikle yan sanayi batarya kullanımda daha ön plana çıkmaktadır. Yan sanayi bataryalar ortada bir neden yokken kendi kendine yanabilmektedir. Yangından kaynaklı bataryanın yanması olayı başka bir yangından araca sirayet etmesi sonucu olur. Kaza ya da darbe sonucu bataryanın hasar görerek yangın çıkarması sonucu olur. Özellikle evde veya apartman girişinde şarj edilen elektrikli scooterler ve motosikletler son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Halkımızın bu araçlarda zamanla biten bataryaları orijinal batarya yerine özellikle daha ucuz olan yan sanayi bataryaları tercih etmelerinden dolayı yangın çıkma olasılığı çok fazla artıyor"