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Elektrik sektöründe sel tatbikatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin’de bir transformatör merkezini su basması durumunda meydana gelebilecek sorunları ortaya koymak için sel ve taşkına hazırlık tatbikatı düzenledi Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi’nde kriz yönetimi gerçekleştirildi Oluşan selin elektrik sektörüne etkileri ve alınacak önlemler masaya yatırıldı

GÜNDEM 29.05.2024, 15:45
Elektrik sektöründe sel tatbikatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin’de bir transformatör merkezini su basması durumunda meydana gelebilecek sorunları ortaya koymak için sel ve taşkına hazırlık tatbikatı düzenledi. Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi’nde kriz yönetimi gerçekleştirildi. Oluşan selin elektrik sektörüne etkileri ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.ARTVİN (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Elektrik Kaynaklı Acil Durum Kriz Yönetim Kurulu toplandı. Kurul, Artvin Arhavi’de Kapisre Deresi’nin taşması ve bunun sonucunda Havza Transformatör Merkezi’nin enerjisiz kalması senaryosu üzerine bir acil müdahale yönetimi gerçekleştirdi.

KRİZ MERKEZLERİYLE İRTİBAT

Bu kapsamda; TEİAŞ, TEDAŞ ve Çoruh EDAŞ’ta kurulan kriz merkezleriyle irtibata geçildi. Böylece sel sonucu meydana gelen bir elektrik kesintisi durumunda yapılması gerekenler tartışıldı, aksaklıklar ve eksiklikler not edildi.

YOĞUN YAĞIŞ

Senaryoya göre; 29 Mayıs 2024 günü sabahına kadar süren yoğun yağış nedeniyle Kapisre Deresi taştı. Su taşkını nedeniyle sabah 09:00’da Artvin Arhavi Havza Transformatör Merkezi’nde açık şalt sahasında 50 cm. kapalı şalt sahasında ise 20 cm. yüksekliğinde su birikintisi meydana geldi. Bundan dolayı 154 kW fiderlerden başlamak suretiyle transformatör merkezi güvenli sistemleri aracılığıyla enerjisiz kaldı. Hava durumunun da yoğun yağışlı olduğu bilgisi verildi.

KÖYLER ENERJİSİZ KALDI

Bölgenin elektrik dağıtım şirketi olan Çoruh EDAŞ, yaşanan sel nedeniyle ilçe merkezinde ve kırsaldaki 30 köyde toplam 16 bin 195 abonenin enerjisiz kaldığını kaydetti. Ayrıca derenin taşması nedeniyle hattın birçok noktasında iletkenlerin koptuğu tespit edildi. Sel sebebiyle Arhavi’de dere kenarına yakın yerlerde bulunan ve şehir içindeki bazı trafolar da hasar gördü. 

KRİZ MASALARI KURULDU

Olay sonrasında TEİAŞ’ın Erzurum’da bulanan Doğu Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü, TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü, Çoruh EDAŞ ve Artvin İl Müdürlüğü’nde kriz masaları oluşturuldu. Bakanlıkta Elektrik Kaynaklı Acil Durum Kriz Yönetimi Kurulu kriz merkezinde toplandı.

YENİDEN SERVİSE ALINDI

Kurulun koordinasyonunda bölgeye saha müdahale ekipleri gönderildi. Afet bölgesinde hasar gören tüm alanlara müdahale edilerek kesintinin 16. saatinde bölge yeniden elektriklendirildi. Artvin Arhavi Havza Transformatör Merkezi’nde su tahliye işlemi gerçekleştirilerek merkez yeniden hizmete alındı. 

VİDEOLU BAĞLANTILAR

Tatbikatta Çoruh EDAŞ’ın sahada ve masadaki kriz yönetimi merkezlerinden tatbikat bölgelerine canlı bağlantılar yapıldı. TEİAŞ’ın elektrik kesintisi meydana gelen bölgeye müdahalesi videolu bağlantılarla takip edildi. Çoruh EDAŞ’ın kesintiden etkilenen enerji nakil hatlarına yönelik aldığı aksiyonlar izlendi.

105 PERSONEL KATILDI

Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetim Stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikata 105 personel katıldı.

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