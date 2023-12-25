Elektrik kabloları, su boruları, dere kokusu ve daha birçok sorun…

Mahallemin Muhtarları programı için bu hafta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Mahalle Muhtarı Hüseyin Onat, mahallenin elektrik problemine dikkat çekti.Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nin sorunları, sıkıntıları, iyilikleri, güzelliklerini mahalle sakinleri ve muhtarıyla dile getirildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Onat, elektrik probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi.

“DERELERDEN GELEN KOKULAR RAHATSIZLIK VERİYOR”

Mahallenin en büyük problemi olan su sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Hamidiye Mahalle Muhtarı Hüseyin Onat, “Muhtarlığımız boyunca mahallemizde karşılaştığımız en büyük sorunumuz su sorunuydu. 2007-2008 yılları arasında bu sorunu ortadan kaldırdık. Aynı zamanda kanalizasyon sorunu ve su borularının değişme durumu için yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Kanalizasyonumuz olmadan evvel kanalizasyonlar dereleremize akıyordu ve bu durum mahallemizde kötü kokulara sebep olup, şikayetlerin başını çekiyordu. Mahalle halkı, kötü kokulardan inanılmaz derecede rahatsızdı. Kanalizasyon çalışmamız sona erdiği zaman inşallah bu kötü kokulardan arınacağız. Yeraltı çalışmalarımız bittikten sonra asfalt ve yol çalışmalarına başlayıp, yollarımızı daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmaların gerçekleşmesi halinde rahata kavuşacağız.” dedi.

MAHALLE HALKI, BORULARIN RESTORE EDİLMESİNİ BEKLİYOR

Belediyeden beklentilerinin elektrik sorununun giderilmesi olduğunu söyleyen Hamidiye Mahalle Muhtarı Hüseyin Onat şu ifadeleri kullandı:

“Sorunlarımız olduğu takdirde belediyemize her türlü şikayetimizi bildiriyoruz ve belediyemiz sorunlarımıza gayet çözüm odaklı ve olumlu yaklaşıyor. Tabii ki mahallemizin bizden beklentisi mahallemizde huzurun olması, çocuk parklarının çoğaltılması ve borularımızın restorasyonu gibi sorunların giderilmesidir. Belediyemizden beklentimiz cereyan sorunumuzun giderilmesidir. Elektrik kablolarının yarısı yerin altına alındı, bunun için belediyemize dilekçemizi iletmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı buraya geldi ve su sorunumuzu ona anlattık. BUSKİ’nin buraya gelmesi halinde ücretini karşılayacağımızı belirttik.”