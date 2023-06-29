Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak

Kurban pazarlarında satılamayan hayvanları Et ve Süt Kurumu alacak. Hayvan türüne göre ödeme miktarı ve başvuru detayları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından kurbanlık hayvanlara dair açıklama yaptı. Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını açıkladı.

"Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak. Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Yumaklı, bakanlığın hayvanlar için verdiği cari alım fiyatlarını da duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı rakamlara göre büyükbaşta cari alım fiyatları et/kilogram üzerinden şöyle: Erkek sığır 180 TL, düve ve erkek manda 170 TL, inek ve dişi manda 160 TL. Küçükbaşta et/kilogram üzerinden kuzu 175 TL, toklu 160 TL, koyun 140 TL, oğlak 110 TL, çepiç 95 TL, keçi 95 TL olacak. https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1674341637126860807