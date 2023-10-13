Elbistan Belediyesi'nden ücretsiz sosyal konut hamlesi

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki dar gelirli depremzedelere yönelik ücretsiz sosyal konut hamlesini başlattıklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Elbistan Belediyesi, belirli kriterlerdeki depremzedelere tamamıyla ücretsiz dağıtılacak bir sosyal konut hamlesi başlattı. 6 Şubat’taki depremin merkez üssü olan kentte, özellikle dar gelirli ailelerin konut ihtiyacının karşılanması ve yaralarına merhem olmasını amaçlayan sosyal konut projesinin ilk etabında çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. 2+1 planındaki yeni yaşam alanları ise, anahtar teslim şekilde bedelsiz olarak verilecek.

20 konutun temeline ilk kazma vurulduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Dar gelirli ailelerimizi, yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşturacağız” dedi.

Sosyal konut projesindeki konutların depreme dayanıklı ve güvenli bir sıcak yuva olacağının altını çizen Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak yapılamayanı yapmak için kolları sıvadık. Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz lakin şehrimizi, ana-baba ocağımızı yeniden inşa edeceğiz. Yüzyılın felaketi olarak anılan depremlerden birinin merkez üstü olan şehrimizde maalesef yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 40‘ını kaybetmiştik. Yapı stokunda yaşanan daralma nedeniyle kira fiyatlarının artışı ve yetersizliği vatandaşımızın birincil öncülü olan barınma sorununda ciddi problemler oluşturdu. Devletimizin TOKİ ile başlattığı seferberlik sayesinde depremde evlerini kaybeden ve ağır hasar alan ev sahiplerimiz ekim ayı itibariyle periyotlar halinde evine kavuşacak. Lakin ev sahibi olmayıp kirada oturan vatandaşlarımız da bu depremden büyük yara aldılar. Devlet-millet el ele vererek ve asrın felaketinde asrın dayanışmasını sergiledik. Şimdi de evi olmayan vatandaşlarımızın derdine derman olma, onlara omuz verme sırası bize geldi. sosyal konut üreterek halkımızın en zor zamanında yanında olacağız" dedi.

‘Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşam sürecekleri konutlar için ceplerinden tek kuruş bile çıkmayacak’ diyen Başkan Gürbüz, “Şuanda planlamamızı 2+1 olarak yapıyoruz. Konutlarımızın yapılacağı alanı belirledik. 40 konutluk yeni bir yaşam ve gelecek inşa edeceğiz. Sadece dört duvar değil, deprem korkusu olmadan yaşayacakları güvenli bir yaşamla buluşturacağız. Bunun için de vatandaşlarımızdan tek kuruş talep etmeyeceğiz. İnşallah kısa süre içinde temellerini atacağımız bu projede, 20 konutla başlayacağız. Devamı da etaplar halinde getirmeyi planlıyoruz. Hemşerilerimizle kurduğumuz güçlü gönül bağını daha da sağlamlaştırıp hassasiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Konut projemizle ilgili detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Bu dev projemizin ilk etabının temeline kazmayı vurduk. İnşallah en kısa sürede inşaata başlayacağız. Elbistan’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.