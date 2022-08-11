Elazığ TSO'dan TOBB'a 'mesleki' 5 dosya

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), TOBB’da gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü toplantısında hazırladığı 5 dosyayı sundu.Express Haber / ELAZIĞ (İGFA) - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 365 oda ve borsa başkanının katılımı ile Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü toplantısı sonrasında Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili, KURSDER Başkanı ve TOBB Eğitim Merkezi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Veli Aksu tarafından 5 ayrı dosya hazırlanarak TOBB’a iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB tarafından imzalanacak olan Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokolü öncesinde Elazığ TSO tarafından hazırlanan dosyalar hakkında bilgi veren Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, mesleki eğitim hususunun Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Hem mesleki eğitim, hem de genel anlamda eğitim sistemimiz için TOBB nezdinde bugüne kadar çok önemli girişimlerde ve taleplerde bulunduklarını anlatan Aksu, "Son olarak 10 Ağustos tarihinde bakanımız ve TOBB Genel Başkanımızın katılımı ile imzalanacak olan Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokolü öncesinde de Elazığ TSO olarak yine hem genel anlamda eğitim sistemi hem de mesleki eğitimle ilgili olması gerekenler hakkında görüşlerimizi oluşturduk. 5 ayrı başlık altında topladığımız raporumuzu odamız Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan’ın oluru ve bilgileri dahilinde TOBB’a tören öncesinde takdim ettik. İnşallah hazırlamış olduğumuz raporumuz protokol maddeleri içerisinde yer alarak değerlendirilecektir” dedi.

Elazığ TSO tarafından hazırlanan rapor başlıklarında şu konulara dikkati çekildi.

“Eğitim ve öğretim sistemimizin reformist, günün ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi nitelikte yeniden yapılandırılması için yeni eğitim modeli nasıl olmalı? Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması ve mühendislik fakültelerine meslek lisesi mezunlarının alınması hususu. Özel okulların sonları ve çözüm önerileri ile özel rehabilitasyon eğitim okullarının sorunları ve çözüm önerileri. 5580 sayılı Özel Öğretim Tip Yönetmeliği gereği özel öğretim kursları ve muhtelif kursların ihtiyaca cevap verememesi sonucunda illegal yapıların ortaya çıkması sorunu ve çözümü. Sosyal devlet olma gereği olarak ücretsiz dağıtılan yayın israfının önlenmesi konusu.”