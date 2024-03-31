Elazığ'da seçim gerginliği! Sopa ve yumruklar havada uçuştu!

Elazığ'da sandık başında gerginlik yaşandı. Çıkan kavga da sopa ve yumruklar havada uçuştu.Elazığ Hakimiyet / ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, Maden ilçesinde sandık başında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik daha sonra sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Jandarma ve vatandaşlar yaşanan kavgaya müdahale ederken o anlar cep telefonu ile kayıt edildi.

https://twitter.com/elazighakimiyet/status/1774412456745439500