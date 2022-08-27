Elazığ Belediyesi'nden otobüs şoförlerine eğitim

Elazığ Belediyesi tarafından personelin bilgi birikimi ve farkındalığını arttırmak için çeşitli eğitimler verilmeye devam ediyor.Ebuzer ELALTUNTERİN / EXPRESS HABER (ELAZIĞ İGFA)

Bu çerçevede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından toplu taşıma araçlarında görev yapan şoförlere, seyahat esnasında konfor ve güvenliği artırmak amacıyla Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Demir tarafından öfke kontrolü ve halkla ilişkiler eğitimi verildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2 günlük hizmet içi eğitime, kent merkezinde görev yapan Elazığ Belediyesi otobüs şoförleri yoğun katılım sağladı.

Şoförlerin vatandaşlarla etkili iletişim kurabilmesi adına bu tür eğitimlerin önemli olduğunu belirten Dr. Mustafa Demir, halkla ilişkiler, iletişim becerileri, stres yönetimi, öfke kontrolü konuları hakkında bilgi vererek eğitime katılan şoförlerin sorularını yanıtladı.