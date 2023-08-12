El Nino kakao hasadını vurdu

Kakaonun en çok yetiştirildiği yer olan Batı Afrika’da şiddetli yağış ve iklimi etkileyen küresel bir okyanus-atmosfer fenomeni olan El Nino’ya bağlı hava olayları nedeniyle bu yılki hasat verimsiz oldu.İSTANBUL (İGFA) - Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız, çikolata üretiminin temel hammaddesi olan kakaonun, hasattaki verimsizlikten dolayı çikolata üretimini olumsuz etkileyebileceğinden bahsetti. Yıldız: “Hasatın verimsiz olması nedeniyle Batı Afrika'daki kakao arzı azalacaktır. Düşük arz, bizim gibi çikolata üreticileri için ham madde teminini zorlaştırabilir ve stoklar üzerinde baskı yaratabilir. İstemediğimiz diğer bir sonuç ise yüksek maliyetlerle karşılaşmamız olacaktır” dedi. Bu artışın da hammaddeden son tüketiciye kadar uzanabileceğinden bahseden Elif Aslı Yıldız: “Fakat biz her zamanki gibi en lezzetli ve en iyi şekilde fiyatlandırılmış çikolataları tüketicilerimize sunacağız. Ürün kalitesinden ödün vermeden, en iyi çikolataların keyifle tüketilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“ÇİKOLATA FİYATLARINI DENGELİ TUTMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunların, çikolata üretimini de etkiledi. Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda metrik ton başına 3 bin 160 ABD Doları ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. El Nino hava olayı sebebiyle bu yıl kakao üretiminde ciddi bir azalma söz konusu. Bu da çikolata fiyatlarının artışında etken bir sebep. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Hammadde tedariği zorlaşacağı için fiyat artışı söz konusu olabilir. Biz sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı politikalarımız ile çikolata fiyatlarını dengeli tutmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.