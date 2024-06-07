El emeği eserler Çayırova'da sergilenecek

Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde eğitim alan meslek ve sanat edindirme kursunda eğitim alan kursiyerlerin, el emeği ve göz nuru eserleri 10-11 Haziran tarihlerinde sergilenecek.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalılar için kişisel gelişim merkezi görevi gören ve bugüne kadar birçok ilçe sakininin meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim aldığı bilgievlerinde sergi heyecanı yaşanacak. 7’den 70’e tüm Çayırovalıların hobileriyle ilgilendiği ve meslek edindiği kurslar olan, Çayırova Belediyesi Bilgievleri Meslek ve Sanat Edindirme Kursları’nda yıl boyunca eğitim alan ilçe sakinleri, ortaya çıkardıkları eserlerini, Çayırovalıların beğenisine sunacak. İğne oyası, dikiş, örgü ve örgü bebek, tel kırma, el nakışı ve aşçılık branşlarında açılacak sergi 10-11 Haziran tarihlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

‘TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR’

Birbirinden kıymetli yüzlerce el emeği göz nuru eserlerin, Çayırovalılarla buluşacağı sergi 10 Haziran Pazartesi ve 11 Haziran Salı günleri arasında saat 10.00 ile 17.00 arasında ziyarete açık olacak. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “El emeği, göz nuru ürünlerimiz kermes ve sergi etkinliğimizde, tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.