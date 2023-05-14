Ekşi Sözlük'e erişim engeli!

Ekşi Sözlük’ün yeni alan adına da erişim engeli getirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk2023.com, 13/05/2023 tarihli ve 2023/4391 D. İş sayılı Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadesi yer aldı.

Hatırlanacağı gibi, Ekşi Sözlük'e Şubat ayında da erişim engeli getirilmiş, Ekşi Sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

Ekşi Sözlük Twitter hesabından yaptığı açıklamada, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördüklerini ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirterek "henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir kararın bulunmadığını" kaydetti.