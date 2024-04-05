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Ekrem İmamoğlu mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai arkadaşlarıyla Saraçhane’de bayramlaştı Kurum olarak zor zamanlarda hizmet verdiklerini belirten İmamoğlu, “Şükürler olsun her birisinin üstesinden hep birlikte geldik ve zor zamanları birlikte aştık Bu çalışma döneminde 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın emeği, çabası, özverisi, işine olan tutkusu, milletine olan hizmet duygusu olmasaydı bunları başaramazdık Ben tek söz söylüyorum: Hepinizden Allah razı olsun” dedi

GÜNDEM 05.04.2024, 16:00
Ekrem İmamoğlu mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai arkadaşlarıyla Saraçhane’de bayramlaştı. Kurum olarak zor zamanlarda hizmet verdiklerini belirten İmamoğlu, “Şükürler olsun her birisinin üstesinden hep birlikte geldik ve zor zamanları birlikte aştık. Bu çalışma döneminde 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın emeği, çabası, özverisi, işine olan tutkusu, milletine olan hizmet duygusu olmasaydı bunları başaramazdık. Ben tek söz söylüyorum: Hepinizden Allah razı olsun” dedi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai arkadaşlarıyla Saraçhane’de bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarının hem Kadir Gecelerini hem de Ramazan Bayramlarını kutlayan İmamoğlu, “İstanbul'a hizmet etmenin gerçekten zor olduğu olağanüstü bir dönemi yaşadık değerli yol arkadaşlarım. Ağır ekonomik krizleri gördük. Bu nedenle zordu. Yine birtakım zor zamanlar geçirdik. Engellerimiz oldu. Alıştığımız kamu prensiplerinin dışında uygulamalara maruz kaldık. Farklı ön yargılar nedeniyle, zor bir zamanı geçirdik. Ama şükürler olsun her birisinin üstesinden hep birlikte geldik ve zor zamanları birlikte aştık. Bu çalışma döneminde 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın emeği, çabası, özverisi, işine olan tutkusu, milletine olan hizmet duygusu olmasaydı bunları başaramazdık” dedi.

“BEREKETİN İKİ ANAHTARI VAR; BİR TANESİ GAYRET, BİR TANESİ ADALET”

Önceki dönemden daha az bütçe kullanarak, 5 yılda çok daha fazla iş ürettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bu, çok önemli bir durumdur. Bu bereketli bütçe kavramının oluşmasının da kahramanı, elbette ki yine siz kıymetli mesai arkadaşlarımsınız. Bereketin iki anahtarı var; bir tanesi gayret, bir tanesi adalet. Hep birlikte çok gayretli olduk, çok çalıştık. Bir yandan da adaletli olduk. Ve adaletli olmanın karşılığında da dürüst bir çalışma ortamını hep birlikte İstanbul'a yaşattık. Bu da İstanbul'umuza bereketi getirdi. O sayede İstanbul’a hep birlikte güzel hizmetler yaptık. Milletimize iyi hizmetler sunduk. Ben tek söz söylüyorum: Hepinizden Allah razı olsun. Çünkü İstanbul'a hizmet, insanına hizmet, Hakk'a hizmettir” diye konuştu.

“DAHA FAZLASINI, DAHA İYİSİNİ, DAHA KALİTELİSİNİ YAPMAYA MECBURUZ”

İnsanların hayatını kolaylaştırmak için çalışan bir kamu kurumu olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İnsanların ortamlarını, yaşadıkları bu güzel şehri her yönüyle güzelleştirmekle görevliyiz. Böyle bir görevde hiçbir zaman ‘sona ulaştık, misyonumuzu tamamladık, görevimiz bitti’ diyebileceğimiz bir nokta yoktur. Böyle büyük bir şehirde her zaman yaptıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini, daha kalitelisini yapmaya mecburuz. Yeni dönemde de bütün mesai arkadaşlarımla bu anlayışla çalışmaya ve başarmaya, Allah'ın izniyle devam edeceğiz. İnsanları mutlu etmek kolay değildir, biliyoruz. Her insanın farklı arayışları vardır. Bu, insanın doğasında vardır. Bunu da biliyoruz. Ama bunu başarınca hissedilen iç huzur da eşsiz bir duygudur. Tarifi olmaz. Hep birlikte bu duyguyu yaşayacağımız bir 5 yılı daha gururla geçiririz, keyifle geçiririz, sağlıkla geçiririz.”

“HERKESE MESAİ ARKADAŞINIZ İMAMOĞLU'NDAN SELAM, SEVGİ VE SAYGI GÖTÜRMENİZİ DİLİYORUM”

Çalışanları daha yüksek hayat standartlarına kavuşturabilmek hedefinde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ön yargılarınızı yıkmanızı, hiç kimsenin birbirinden farkı olmadığını, herkesin öğrenmeye muhtaç olduğunu, kimsenin her şeyi bilme şansının olmadığını, kibirden uzak, şefkatli, vicdanlı, merhametli insanlar olmanızı ve bu duyguları önce birbirinize, sonra bütün şehre yansıtmanızı dilerim. Çok önemli deneyimler, çok önemli uzmanlar var aramızda. Türkiye çapında, hatta uluslararası çapta çok değerli insan kaynağının aramızda olduğunuzu biliyorum. Bu bakımdan bu karma gücün tek yumruğa, güçlü bir iradeye, güçlü bir icraatçı, halkçı duyguya, demokrat bir duyguya evrilmesinin bu kente sağlayacağı değerleri varın siz düşünün. Hepinize ayrı ayrı, tek tek, özenle değer verdiğimi ve her birinizin çok iyi koşullarda olmanızı dilediğimi, bu duygularla da evinize, ev halkınıza, çocuklara, gençlere, annelere, babalara, herkese mesai arkadaşınız Ekrem İmamoğlu'ndan selam, sevgi ve saygı götürmenizi diliyorum.”

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